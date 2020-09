Gata! Salutul cu cotul nu mai permis! Salutul cu cotul intre oameni nu mai este recomandat de Organizația Mondiala a Sanatații. In schimb, acesta recomanda sa ducem mana la inima pentru a ne saluta cu persoanele pe care le intalnim. Gestul coatelor atinse, in locul stransului de maini sau al imbrațișarilor, a fost adoptat rapid de fotbalisti, politicieni, sefi de state si oameni de rand din cauza pandemiei de COVID-19. Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

