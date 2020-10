Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Dan a declarat ca judecatorii Curtii de Apel urmeaza sa decida luni, la ora 12.00, in privinta celor 52 de apeluri formulate impotriva validarii mandatului sau si este convins ca rezultatul va fi cel normal, pentru ca nu exista probe in acele contestatii, iar joi sau vineri cel tarziu va fi…

- BEM a publicat datele finale de la alegerile locale pentru Primaria Capitalei. Astfel, conform sursei citate, Nicușor Dan a caștigat alegerile locale cu 282.631 de voturi, Gabriela Firea avand doar 250.690. Potrivit rezultatelor finale ale biroului electoral de circumscripție a Municipiului București,…

- "Cifrele arata ca interesul pentru Primaria Generala a Capitalei condusa de PSD fata de fondurile europene a fost zero. Lucrurile se vor schimba pentru ca interesul lui Nicusor Dan fata de fondurile europene este maxim. Sprijinul Guvernului Orban fata de noul primar ales al Capitalei si pentru proiectele…

- „Trebuie sa incepem cu finantele. Exact ca intr-o familie, trebuie sa stii pe ce te bazezi. Din pacate, la sfarsitul lui 2018 datoriile curente ale PMB erau de 3 miliarde de lei. Se pare ca, primaria nu e transparenta si nu stim nu stim exact cifrele, datoria curenta e undeva la 4 miliarde lei. Primul…

- "Am venit la sediul central PSD pentru ca aici e centrul coruptiei din Bucuresti. Am venit cu aceasta plansa cu cumetriile de la Primarie. Sunt oameni care nu aveau calificarea sa ocupe aceste functii. De aia oamenii nu au apa calda, de aia au traficul pe care-l au, de aia nu s-a facut o gradinita,…

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…

- Candidatul PNL si USR-PLUS la Primaria Capitalei, Nicusor Dan, a lansat site-ul bucurestiumilit.ro, unde cetatenii pot semnala diverse probleme. "Vrem sa dam în aceasta campanie electorala o imagine reala a Bucurestiului asa cum îl vad cetatenii”, a susținut el."Pentru…