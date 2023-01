Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a instituit ieri stare de alerta epidemiologica din cauza gripei. Școala va incepe cu anumite masuri impuse: triaj epidemiologic, aerisirea periodica a claselor, etc. Se recomanda purtarea maștilor. Din cauza epidemiei de gripa, Ministerul Sanatații a instituit stare de alerta.…

- Elevii se vor intoarce luni la cursuri, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Urmatoarea vacanta, la decizia inspectoratelor scolare judetene si al municipiului Bucuresti, este programata in perioada 6 – 26 februarie 2023, potrivit Hotnews. Pentru prima data structura noului an scolar…

- De luni, elevii revin la cursuri, doar pentru trei saptamani, inaintea vacanței de școala. Dificil pentru liceele tehnologice sa identifice spațiu in calendar pentru orele de practica. Actuala structura a anului școlar, impusa de precedentul ministru al Educației, Sorin Cimpeanu, a introdus in premiera…

- Vacanța de iarna 2022 a elevilor este așteptata cu nerabdare de copii, dar și de catre parinți. Elevii vor intra curand in vacanța de iarna 2022. Iata cand incepe, cat dureaza și cand se intorc elevii la școala in 2023. Conform structurii anului școlar 2022-2023, elevii vor beneficia de vacanța in perioada…

- Incepand cu ziua de vineri, elevii intra intr-o vacanța scurta, urmand sa revina la școala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Anul acesta, in premiera, structura noului an scolar include cinci module de invatare si cinci vacante: * Modulul 1 – cursurilr au…

- Elevii se vor bucura deja de prima vacanța din acest an, la doar o luna și jumatate dupa ce au inceput școala, pe data de 5 septembrie. Astfel, elevii intra de azi in vacanta, dupa finalizarea cursurilor, urmand a se intoarce la scoala pe data de 31 octombrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul…

- Elevii vor avea prima vacanța din 22 octombrie pana pe 30 octombrie, prima din acest an școlar, anunța Agenția de presa Rador. Spre deosebire de ceilalți ani, in aceasta perioada, toți elevii intra in vacanța. Noul an școlar a inceput dupa o noua structura, cu 5 module și 5 vacanțe. Structura anului…

- Urmeaza prima vacanța școlara , dupa noul format. Elevii se bucura de mai multe zile libere dupa schimbarile aprobate de Ministerul Educatiei . Elevii se vor bucura deja de prima vacanța din acest an, la doar o luna și jumatate dupa ce au inceput școala, pe data de 5 septembrie. Anul școlar 2022-2023…