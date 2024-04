Stiri pe aceeasi tema

- Presa din toata Europa a scris ca rasa Teckel va fi interzisa in Germania. Povestea a pornit de la Asociația Germana de Canise (VDH), care a lansat o petiție impotriva unui proiect de lege care urmarește sa restranga creșterea animalelor care sufera tot felul de selecții pentru aspect, prin rele tratamente.…

- Europa ar trebui sa evite ”declaratiile marete” si contradictorii, si sa aiba mai degraba o strategie clara si unificata impotriva Rusiei in ceea ce priveste razboiul sau din Ucraina, a declarat ministrul italian al Apararii, Guido Crosetto, adaugand ca Roma nu va trimite niciodata trupe in zona de…

- Premierul polonez Donald Tusk a sosit la Berlin cu un mesaj clar: "A sosit momentul sa ne gandim serios sa ajutam Ucraina", scrie vineri, 15 martie, Politico.Tursc se intalnește in cursul zilei, in capitala germana, cu cancelarul federal Olaf Scholz și cu președintele francez Emmanuel Macron pentru…

- Parlamentul European a adoptat o rezolutie prin care cere Rusiei sa restituieintegral tezaurul national al Romaniei pe care si l-a insusit ilegal. Acestaconstiuie un vot istoric. Comisia Europeana si alte institutii europene s-au angajat sa faca tot posibilul pentru a sprijini eforturile derecuperare…

- Ucrainenii arata cu degetul catre Romania și Turcia, doua dintre țarile care au profitat cel mai mult de pe urma materiilor prime provenite de la ei. In cazul nostru, este vorba de semințe de floarea soarelui, care sunt procesate in fabricile din Romania, dupa care uleiul este exportat. Mai mult, Romania…

- Papa Francisc a condamnat razboaiele din lume in timpul audientei sale saptamanale din Piata Sfantul Petru de miercuri, 13 martie, zi in care implinește 11 ani de pontificat, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Multi tineri, multi tineri merg sa moara (in razboi). Sa-l rugam pe Domnul sa ne…

- Legea pietelor digitale (Digital Markets Act - DMA) a Uniunii Europene, care a fost lansat saptamana trecuta, cere Apple sa ofere magazine de aplicatii alternative pe iPhone si sa permita dezvoltatorilor sa renunte la utilizarea sistemului sau de plata in aplicatie, care percepe comisioane de pana…

- Primul grup de turiști carora li s-a permis accesul in Coreea de Nord de la inceputul pandemiei va sosi in curand in țara izolata.Un turist a spus: "Imi doresc foarte mult sa merg acolo pentru ca este probabil cel mai inchis loc in care ai ocazia sa faci acest lucru". Deși rușilor le este…