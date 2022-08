Pentru ca protestele in strada nu mai au niciun efect, polițiștii au decis ca, incepand de luna viitoare, sa blocheze intreaga activitate a sistemului de ordine publica. Aceștia sunt hotarați sa dea avertismente in loc de amenzi, sa refuze efectuarea de ore suplimentare, sa intrerupa comunicarea cu șefii pe whatsapp și sa verifice la sange […] The post Gata, au decis! Polițiștii vor bloca activitatea intregului sistem first appeared on Ziarul National .