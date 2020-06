Stiri pe aceeasi tema

- STARE DE ALERTA. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, este de parere ca dupa 15 iunie trebuie sa ramana anumite restrictii. Motivul, a spus el, este legat de faptul ca epidemia de coronavirus nu a fost inca depasita. Raed Arafat, despre lista tarilor care te tin…

- Secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , a declarat ca de la 1 – 2 iunie vor fi luate, cu siguranța, noi masuri de relaxare pentru ca numarul cazurilor noi de COVID-19 este stabil, chiar daca „situația nu este perfect rezolvata”. Etapa de 14 zile in care s-au luat primele masuri…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca Romania NU a atins inca varful pandemiei de COVID-19, motiv pentru care le cere romanilor sa pastreze, in continuare, masurile de distanțare sociala.„Inca nu am ajuns la varful pandemiei. Inca nu avem o scadere a numarului…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, avertizeaza ca Romania se va confrunta și cu un ”val doi” al pandemiei.”Poate ca acum vine vara, vine vreme frumoasa și totul este ok. Noi nu știm cum va fi, va veni gripa sezoniera care și ea este o problema serioasa și va veni langa ea…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia ca noul coronavirus va ataca si intr-un al doilea val."Relaxarea trebuie sa inceapa din 15 mai, dar trebuie sa fie graduala si sa se impuna reguli. Daca nu impunem regulile fata de cei care nu vor sa le aplice, batalia sau…

- Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, a nunțat, la Antena 3, ca saloanele de infrumusețare vor fi deschise in Romania, incepand cu 15 mai. Raed Arafat a precizat ca saloanele de cosmetica și infrumusețare vor funcționa din nou dar dupa anumite reguli.…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a declarat ca, potrivit unor analize, varful epidemiei de COVID-19 este asteptat in Romania in perioada 22-26 aprilie, insa aceste date se pot modifica. „Exista o analiza care arata ca va fi cel mai probabil atins varful chiar in perioada…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, spune ca oamenii trebuie "sa inteleaga ca lipsa starii de urgenta nu inseamna lipsa unei actiuni concrete si corecte in raspunsul la aceasta situatie”. El anunta ca mai multe camioane cu echipament medical sunt in drum catre Romania si…