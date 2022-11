Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Nectarie, praznuit la 9 noiembrie, este unul dintre cei mai iubiți sfinți. Credința spune ca el aduce vindecare celor bolnavi de cancer si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii. Sfantul Nectarie, ierarhul din insula Eghina nascut in anul 1846 in localitatea Silivria, in apropiere…

- In fiecare an, pe data de 9 noiembrie, creștinii il praznuiesc pe Sfantul Nectarie din Eghina, considerat vindecatorul de cancer. Tradiția vorbește și despre minunile pe care le-a facut pentru cei aflați in suferința, care s-au rugat Sfantului Nectarie.

- Halloween este marcat, in fiecare an, pe 31 octombrie. Costumele, petrecerile si machiajul infricosator fac parte din Halloween, nelipsite fiind vrajitoarele, varcolacii sau fantomele. Aceasta traditie de Halloween a patruns si in Romania. Parintele Constantin Necula spune ca este „sarbatoarea contrariului”.…

- Președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a comentat evenimentele din Romania, referitoare la scurgerile de informații clasificate pentru firma-mama din Serbia deținuta de gigantul rus Gazprom, spunand ca ceea ce s-a intamplat este rau pentru Serbia și ca evenimentul nu are nicio legatura cu razboiul…

- Izvorul Ingerilor, supranumit și Fantana Leacului, este considerat a fi un loc binecuvantat de Dumnezeu, a carui apa are puteri tamaduitoare. Se afla undeva in județul Salaj, la poalele munților Meseș și a devenit un loc in care credincioșii se aduna an de an, inainte de Rusalii.

- Fiecare oraș are ceva special, insa calitatea vieții difera in funcție de zona. Iata care este cel mai bun oraș din Romania in care se merita sa locuiești in 2022. Cum arata topul, potrivit Bancii Mondiale. Nu este vorba despre București, chiar daca mulți s-ar fi gandit.

- In aceasta perioada, Rona Hartner se afla in Romania, pentru filmarile la Te cunosc de undeva! Recent, artista, in varsta de 49 de ani, a fost intrebata daca a fost curtata dupa divorțul de Herve, iar artista a raspuns sincer ca da. Mai mult, aceasta nu ar spune nu celei de-a treia casatorii. „Așa e,…