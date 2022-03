Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul pornit de Vladimir Putin impotriva Ucrainei dureaza deja de cinci zile. Mai multe explozii puternice au avut loc la Kiev, capitala tarii vecine, in pofida primei runde de negocieri de pace. Intr-un comunicat, Kremlinul si-a prezentat conditiile pentru oprirea invaziei, intre care recunoasterea…

- Vladimir Putin i-a spus luni președintelui francez, Emmanuel Macron, ca un acord cu Ucraina este posibil doar daca Kievul este neutru, „denazistificat” și „demilitarizat”, iar controlul Rusiei asupra Crimeei anexate este recunoscut oficial, a spus Kremlinul, potrivit Reuters. Pe de alta parte, Palatul…

- Presedintele Nicaraguei, Daniel Ortega, si-a exprimat sprijinul pentru omologul sau rus, in privinta recunoasterii unilaterale a independentei celor doua regiuni separatiste proruse din estul Ucrainei. ''Presedintele Putin a facut azi (luni - n.r.) un pas, in care nu a facut altceva decat sa recunoasca…

- O mare ceața diplomatica inconjoara criza din Ucraina. Kremlinul a estimat, luni, 21 februarie, ca este „prematur” sa se vorbeasca despre un summit al președinților Vladimir Putin și Joe Biden, anunțat de Franța pentru a dezamorsa criza ruso-occidentala din jurul Ucrainei și pericolul unei invazii ruse…

- Kremlinul a incercat sa explice marti de ce Vladimir Putin a folosit la adresa Ucrainei o expresie ce a provocat scandal, fiind interpretata de mulți drept o referința la viol. Declarația a fost data de președintele rus in timpul intalnirii cu Emmanuel Macron, in condițiile in care subiectul…

- Armata Rusiei s-a pus in miscare. In aprilie si, din nou, in octombrie 2021, Kremlinul si-a deplasat mai mult de 100.000 de soldati din districtele militare de sud, vest, nord si centru catre granita cu Ucraina. Acum, militarii asteapta noi ordine din partea lui Vladimir Putin in tabere uriase de la…

- Adoptarea de sancțiuni din partea SUA impotriva președintelui rus Vladimir Putin in cazul unei agresiuni a Rusiei impotriva Ucrainei „ar depași o limita”, a denunțat joi, 13 ianuarie, Kremlinul, dupa prezentarea unui proiect in acest sens. „Sancțiunile impotriva unui șef de stat sunt o masura care ar…