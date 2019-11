Gărzile de coastă italiene au salvat 143 de migranţi în apropiere de Lampedusa Garzile de coasta italiene au anuntat sambata ca au salvat 143 de migranti in largul insulei Lampedusa dar, conform marturiilor supravietuitorilor, aproximativ 20 de persoane sunt date disparute, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Echipajele a patru barci de patrulare au salvat 143 de persoane dintr-o ambarcatiune de zece metri care s-a rasturnat la aproximativ o mila nautica (1.8 km) de insula Lampedusa, conform unui comunicat al garzilor de coasta.



