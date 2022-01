Stiri pe aceeasi tema

- Rabla 2022: Ministrul Mediului anunța cand va incepe programul și care este bugetul alocat Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunta ca programul Rabla pentru anul in curs va incepe in 4 februarie, saptamana aceasta fiind pusa la punct varianta finala. Tanczos afirma ca autoritatile isi iau angajamentul…

- Chicote si multa voie buna pe strazile din comuna Zambreni, raionul Ialoveni, unde sute de copii au pornit in cautarea lui... Mos Craciun. Misiunea a fost dificila, deoarece batranul cu barba alba fusese rapit de infioratoarea Baba Cloanța.

- V. Stoica In ciuda pregatirilor facute pe domeniul schiabil de la Sinaia, pentru ca iubitorii sporturilor de iarna sa poata sa schieze sau sa se dea cu placa pe partiile de mare inalțime, ieri dimineața acest lucru nu a fost posibil din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica. Reprezentanții…

- OMS: Testele PCR detecteaza noua varianta Omicron. Semn de intrebare asupra celorlate teste Testele PCR sunt in continuare eficiente in detectarea noii variante Omicron a coronavirusului SARS-CoV-2. Sunt insa in desfasurare investigatii pentru a determina daca aceasta varianta are vreun impact asupra…

- Stressul mediatic l-a facut si pe domnul Aurel Tomnatic sa nu mai suporte starea de incertitudine, in special dupa discutii cu colegii de frapiera, care i-au oferit informatii contradictorii. Iata de ce Aurel n-a mai rabdat tensiunea si, in loc sa-si mai cumpere alte cinci beri, a preferat sa dea banii…

- Ora de iarna 2021. Cand dam ceasurile cu o ora inapoi și ce efecte are aceasta schimbare asupra sanatații noastre Trecerea la ora de iarna 2021 se face in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021. Astfel, in noaptea de sambata spre duminica ceasul se da cu o…

- Varianta unui guvern minoritar PNL-UDMR, cu susținerea parlamentara a minoritaților naționale, parea a avea multe șanse de reușita la momentul desemnarii lui Nicolae Ciuca ca premier, de catre Iohannis. Acum lucrurile au luat o noua intorsatura. PSD a transmis ca discuțiile pentru formarea noului guvern…

- Gradina este locul in care ne petrecem serile de sambata alaturi de familie și prieteni, pentru a depana amintiri pana in zori și pentru a face unele noi, este locul unde ne bem cafeaua in diminețile insorite și este locul in care ne relaxam in dupa-amiezile liniștite de duminica. Pentru a putea beneficia…