Gareth Southgate va ramane in funcția de selecționer al Angliei pana dupa Campionatul European din 2024, a confirmat Federația de Fotbal. Acesta declarase ca inca nu este decis cu privire la viitorul sau in aceasta funcție dupa eliminarea Angliei in sferturile de finala ale Cupei Mondiale, scrie BBC. In varsta de 52 de ani, care a fost numit in 2016, a condus „Three Lions” in semifinalele Cupei Mondiale din 2018 și la prima finala a Euro in 2021. Contractul sau actual urmeaza sa expire in decembrie 2024. „Suntem incantați sa confirmam ca Gareth Southgate va continua sa fie selecționerul Angliei…