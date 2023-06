„Garden of Eden”, scoasă la licitație ​In debutul sezonului estival, Casa de Licitații A10 by Artmark scoate la licitație, in cadrul evenimentului „Garden of Eden”, o colecție de 146 de piese dedicate spațiilor exterioare și gradinilor. Amenajarea spațiilor exterioare reprezinta o arta care reunește frumusețea naturii cu creativitatea umana. In acest proces complex, mobilierul de gradina joaca un rol esențial in crearea unei atmosfere confortabile, funcționale și estetice. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

