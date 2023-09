Garda de Mediu și polițiștii, misiune dublă printre pescari Pe 16 septembrie Garda de Mediu Botoșani a desfașurat o serie de acțiuni de verificare in cooperare cu reprezentanți ai Biroului Județean de Poliție Transporturi Botoșani pentru prevenirea și combaterea pescuitului ilegal, a deținerii și folosirii uneltelor de pescuit interzise, precum și a valorificarii fara documente legale a peștelui și produselor de pește conform Planului […] Articolul Garda de Mediu și polițiștii, misiune dubla printre pescari apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- TUPEU… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un șofer la frontiera conducand un ansamblu rutier, deși permisul de conducere valabil deținut nu ii dadea acest drept. Totul s-a petrecut la sfarșitul saptamanii trecute, unde in Vama Albița s-a prezentat…

- DE NECREZUT… Polițiștii orașului Murgeni au reținut un barbat in varsta 29 de ani, Natu Valentin Ionuț, din comuna Malușteni, pentru savarșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe. Aceștia au probat activitatea infracționala a acestuia, banuit ca impreuna cu un alt barbat, ar fi agresat doi frați…

- CONTROL RIGUROS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au descoperit o carte de identitate falsa asupra unui barbat cu cetațenie R. Moldova. In data de 05 septembrie a.c., in jurul orei 18.25, la Frontiera Albița s-a prezentat pentru a intra in țara, pasager intr-un…

- NU I-A MERS!… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița efectueaza cercetari in privința unui barbat cu cetațenie romana și Republica Moldova, care a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. Pe 27 iulie a.c., in jurul orei 17.00, in Punctul de…

- TESTE… Echipa masculina de handbal a CSM Vaslui continua antrenamentele și se pregatește de debutul in amicale. Pe 28 și 29 iulie, trupa antrenata acum de Raul Fotonea va susține o „dubla” amicala, in deplasare, impotriva celor de la HC Buzau 2012. Programul amicalelor a suferit o mica modificare. Dupa…

- DE NECREZUT… Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ca un barbat cu dubla cetatenie, bulgara si Republica Moldova, a prezentat la controlul de frontiera un permis de conducere fals. In data de 28 iunie a.c., in jurul orei 17.30, la Frontiera Albita,…

- PRINS… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița, cu sprijinul ofițerilor din cadrul Agenției Frontex, au deconspirat planurile unui cetațean albanez de a trece fraudulos frontiera de stat, utilizand documente de identitate false. In data de 27 iunie a.c., in jurul…