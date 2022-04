”Astazi 14 aprilie, comisarii Garzii de Mediu Ilfov au finalizat controlul la halele din Splaiul Unirii Nr 15, localitatea Popesti Leordeni, aflate in exploatarea SC SD3 SALUBRIZARE SI DESZAPEZIRE S3 SRL. Va reamintim, in urma cu cateva zile, mai multi cetateni ce locuiesc in zona sesizau un accentuat disconfort olfactiv. In urma acestor sesizari, o echipa de comisari GNM s-a deplasat la fata locului unde a constatat neconformitati in gestionarea si depozitarea deseurilor”, a transmis, joi, Garda de Mediu Ilfov. Sursa citata a precizat ca, in cadrul acestor hale, operatorul depozita deseuri…