Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Garzii de Mediu Dolj au amendat sucursala Electrocentrale Craiova II a Complexului Energetic Oltenia (CET II) cu suma de 100.000 lei si au notificat Agentia de Protectia Mediului pentru praful de carbune care a acoperit mai multe strazi din municipiul Craiova, informeaza Agerpres . Locuitorii…

- Potrivit specialiștilor in sanatate, aceasta nu este chiar cea mai buna pentru dieta ta.Grasimea și pielea de pește colecteaza toxinele care se acumuleaza in apele raurilor, lacurilor și oceanelor. Acești contaminanți se regasesc și in carnea de pește, dar nu la un nivel atat de ridicat precum in pielea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, marti, ca, de la 1 aprilie, consumatorii casnici cu un consum lunar de pana la 300 Kwh vor beneficia de o noua schema de protectie, care va include TVA redus la 5 la suta, precum si compensarea certificatului verde si a bonusului de cogenerare pentru consum. Guvernul…

- Modul in care Administratia Fondului pentru Mediu a gestionat lansarea programului Casa Verde Fotovoltaice este inacceptabil si am solicitat conducerii instiutiei ca pana maine dimineata sa prezinte o solutie in vederea modului in care vor fi depuse si evaluate dosarele pregatite, a declarat ministrul…

- 90.000 de lei amenda pentru „ineditul” brad de Craciun din doze de vaccin. Garda de mediu sancționeaza uzul unor deșeuri 90.000 de lei amenda pentru „ineditul” brad de Craciun din doze de vaccin. Garda de mediu sancționeaza uzul unor deșeuri Un brad din doze de vaccin consumate a fost realizat la centrul…

- Un brad din doze de vaccin consumate a fost realizat la centrul de vaccinare de la Palatul Copiilor din Bucuresti, fiind sesizata Garda de Mediu. Coordonatorul centrului, dar si firma care trebuia sa preia deseurile medicale au fost amendati cu 90.000 de lei. ”Organizatorul centrului de vaccinare de…

- Rapelul este in prezent autorizat de Agentia pentru alimente si medicamente (FDA) din SUA pentru toti adultii cu varsta peste 18 ani, la sase luni dupa ce au primit seria initiala de injectii. Primele doua injectii sunt autorizate de la varsta de 5 ani. ”Marti, am depus o cerere la FDA pentru a extinde…

- Pfizer a anuntat marti ca a depus o cerere de autorizare pentru o doza de rapel a vaccinului sau anti-COVID-19 la adolescentii de 16 si 17 ani din Statele Unite, pe fondul îngrijorarii cu privire la aparitia variantei Omicron, transmite AFP citata de Agerpres. Rapelul este în prezent…