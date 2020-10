Garda de Mediu a descoperit sursa poluării masive de noaptea trecută din Capitală „In urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat in cursul noptilor de 23 spre 24 si 24 spre 25 octombrie, zonele unde senzorii de masurare a calitatii aerului aratau depasiri foarte mari, Militari, Bragadiru, Rahova si Colentina. In urma verificarilor, echipa de permanenta a comisariatului judetean Ilfov a identificat o posibila sursa de poluare, o topitorie care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Aproape toți senzorii erau colorați in roșu, portocaliu sau galben, ceea ce inseamna depașiri uriașe ale limitelor maxime admise și sigure pentru sanatatea populației, potrivit Digi24. Orban, despre poza cu Ciolacu la restaurant: Au fost surprinși așa cum sunt S-a intamplat in condițiile in care…

- Concentratiile poluantilor monitorizati in cadrul Retelei Nationale de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA) au inregistrat cresteri la aproape toate statiile de monitorizare din tara, in noaptea de sambata spre duminica, iar factorii meteo au influentat dispersia acestora fata de zilele precedente,…

- Noaptea trecuta, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, airly.eu, a inregistrat depașiri uriașe pentru poluarea cu particule PM 10 și PM2,5, pana la aproape 350%. Cea mai mare depașire s-a inregistrat in stația Bragadiru și in Rahova. Centrul orașului a fost poluat mai puțin. Despre…

