Stiri pe aceeasi tema

- Agentii Serviciului Investigații Criminale din Poliția Timiș au facut mai multe percheziții la Timișoara, intr-un dosar in care Lucian Boncu si alti membri ai gruparii conduse de el ar fi fost implicati in sechestrarea unui barbat din ... The post Audieri intr-un dosar de trafic de cocaina și camatarie,…

- Fostul consilier al primarului Timisoarei și actualul director al Piețe SA, Ionuț Nasleu, a fost audiat joi seara la sediul DIICOT Timiș, in calitate de martor, intr-un dosar de trafic de cocaina si camatarie.

- DIICOT Timișoara a dat, astazi, o noua lovitura devastatoare gruparii interlope condusa de Lucian Boncu. In timp ce la Tribunalul Timiș a inceput judecarea solicitarii de arestare a celor noua membrii ai gruparii pentru trafic de cocaina, procurorii anti-mafia au declanșat o noua acțiune de proporții.…

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Acțiunea in forța demarata miercuri dimineața de procurorii Biroului DIICOT și a Brigazii Naționale Antidrog. Oamenii legii au luat la verificat mai multe domicilii din județele Timiș și din Bihor, unde locuiesc persoane suspecte de trafic de cocaina. Astfel, au fost verificate de catre DIICOT și de…

- Procurorii DIICOT au descins miercuri dimineata la mai multe adrese pentru perchezitii intr-un dosar de trafic de droguri. Vizati de ancheta ar fi si „tovarasii” de petreceri ai lui Ionut Nasleu, director al societatii Piete SA si fost consilier personal al primarului Timisoarei, Nicolae Robu.

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața – anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina. Printre cei vizați sunt celebrul infractor…

- Ministerul de Finante a imprumutat joi de la banci 702 milioane lei, intr-o emisiune de obligatiuni in valoare de 500 milioane lei, la o dobanda de 4,02% pe an, cu scadenta la 7 ani, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La licitatie, au participat sase dealeri primari.…