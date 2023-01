Imaginile difuzate de Garda de Coasta din Japonia au aratat o nava japoneza de cautare și salvare interceptand o barca de salvare goala și o pluta de salvare de pe o nava de marfa care s-a scufundat recent in sud-vestul Japoniei miercuri devreme (25 ianuarie). Pana acum, 13 membri ai echipajului au fost salvați de pe nava de marfa, dintre care doi au fost confirmați morți, a declarat Garda de Coasta din Japonia. Salvatorii cauta in continuare noua persoane disparute, potrivit Reuters. „Jintian” de 7331 de tone, inregistrat in Hong Kong, a emis un apel de urgența marți seara (24 ianuarie), a declarat…