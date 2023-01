In Portul militar din Constanța a avut loc ceremonialul de intrare in serviciu si acordare a pavilionului pentru doua noi nave de patrulare și supraveghere maritima, care au intrat in dotarea Garzii de Coasta din cadrul Politiei de Frontiera. Cele doua nave au fost construite la „Damen” Galați in baza unei finanțari UE de 26 milioane euro Cele doua nave de patrulare pe Marea Neagra au fost construite la Șantierul Naval „Damen” din Galați in baza unei finanțari de 26 de milioane de euro care a fost acordata de Uniunea Europeana pentru creșterea capacitații operative a Poliției de Frontiera din…