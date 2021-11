Stiri pe aceeasi tema

- Calificata ultima la Turneul Campioanelor (dupa titlul câștigat la Transylvania Open), Anett Kontaveit este mare surpriza a competiției de la Guadalajara. Sportiva din Estonia a reușit sa treaca de Maria Sakkari și sa obțina biletul pentru marea finala.Locul 8 WTA și a opta favorita în…

- Maria Sakkari din Grecia, locul 6 WTA si cap de serie numaru 4, s-a calificat in semifinalele Turneului Campioanelor de la Guadalajara, dupa ce a invins-o, luni, cu scorul de 7-6 (1), 6-7 (6), 6-3, pe Arina Sbalenka din Belarus, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, conform news.ro Partida…

- Garbine Muguruza (28 de ani, locul 5 WTA) este a doua jucatoare din Spania calificata in semifinalele Turneului Campioanelor, dupa 6-4, 6-4 cu estona Anett Kontaveit (25, 8 WTA). Marți, o va intalni pe conaționala Paula Badosa (24, 10 WTA) in penultimul act. Pentru prima data in istorie, doua jucatoare…

- ​Garbine Muguruza s-a calificat în semifinalele Turneului Campioanelor dupa ce a câștigat meciul jucat împotriva revelației Anett Kontaveit. Au parasit competiția Karolina Pliskova și Barbora Krejcikova. Muguruza a trecut, scor 6-4, 6-4, de Kontaveit și a obținut biletul pentru…

- ​Garbine Muguruza a bifat prima victorie de la Turneul Campioanelor, ediția din 2021, iberica trecând dupa un meci intens de Barbora Krejcikova. Muguruza (5 WTA) s-a impus în trei seturi, scor 2-6, 6-3, 6-4, la capatul unui meci care a durat doua ore și 13 minute. Campioana…

- Spaniola Paula Badosa si grecoaica Maria Sakkari au obtinut victorii categorice in meciurile lor de debut la Turneul Campioanelor. Paula Badosa, campioana la Indian Wells (California), luna trecuta, a confirmat forma excelenta pe care o traverseaza, impunadu-se cu 6-4, 6-0 in fata principalei favorite,…

- Jaqueline Cristian a urcat patru pozitii, pana pe locul WTA, cel mai bun din cariera, cu 780 de puncte, iar Simona Halep se mentine pe locul 22 WTA, cu 2.467 de puncte WTA, in clasamentul dat publicitatii luni. Jucatoarea britanica Emma Raducanu a urcat o pozitie, pana pe locul 20 WTA, de asemenea cel…

- Romanca Ilinca Anghel (30 de ani) este motivul pentru care campioana la tenis Garbine Muguruza (27 de ani), fost numar 1 mondial in 2017, a ajuns in Romania si a devenit unul dintre cei mai mari promotori ai tarii noastre. Ilinca o cunoaste pe „Gabi” de cand erau eleve la Academia de Tenis Bruguera…