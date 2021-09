Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit in cursul zilei de astazi, 13 septembrie 2021, in localitatea Bistra, la o spalatorie auto. „Stația de pompieri Cimpeni intervine pentru localizarea și stingerea unui incendiu in localitatea Bistra. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la o spalatorie…

- La fata locului intervin pompierii cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma.,,Incendiul este localizat, se manifesta la trei proprietari. In total este vorba de circa 140 metri patrati de acoperis la doua case de locuit si circa 290 metri patrati de anexe si adapost animale", a precizat purtatorul…

- La fața locului s-au deplasat de urgența pompierii cu doua autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD.O femeie in varsta de 34 de ani a avut nevoie de ingrijiri medicale.Incendiul s-a manifestat intr-o camera de la etajul locuinței, cu posibilitatea propagarii la intreaga cladire.Din fericire, forțele…

- La fața locului au intervenit de urgența pompierii militari cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD.Doua anexe gospodarești, pe o suprafața de aproximativ 80 mp, și aproximativ șase tone de fan au ars in totalitate. Incendiul s-a manifestat și la doua adaposturi de animale.…

- Aproape 100.000 de hectare de pamant au fost distruse de flacari in mai putin de doua saptamani in Grecia, cel mai grav bilant dupa incendiile devastatoare din 2007, potrivit datelor actualizate miercuri ale Sistemului european de informare privind incendiile forestiere (EFFIS), relateaza AFP. Premierul…

- Un autoturism a fost cuprins de flacari, joi dimineața, pe DN 69, intre localitațile Șagu și Vinga. Incendiul s-a soldat, din fericire, doar cu pagube materiale. Se pare ca incendiul ar fi pornit de la un scurtcircuit electric, mașina luand foc in mers. Șoferul a reușit sa iasa la timp din autoturismul…

- Mecanicul trenului Regio Brad – Arad a anunțat serviciul 112 despre un incendiu izbucnit la garnitura de tren formata din 2 vagoane. The post Tren in flacari, in vestul țarii. De la ce a pornit incendiul. Foto appeared first on Renasterea banateana .