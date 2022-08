Stiri pe aceeasi tema

- „Cat mai curand, pe strada Pescarilor, se va circula pe doua benzi! Cetațenii au cerut, iar noi am fost prompți. Locurile de parcare din zona vor fi pastrate!” a anunțat primarul Piteștiului, Cristian Gentea. Strada se afla in Razboieni, in spatele magazinului Kaufland.

- Traficul pe strada Eroilor din Florești va fi restricționat in noaptea de marți spre miercuri. ”Restricții de trafic marți noaptea pe strada Eroilor, intre orele 23:00-05:00! Circulația rutiera va fi oprita in totalitate, dupa ultima cursa CTP pe ambele sensuri, pentru a permite finalizarea…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, a declarat ca s-au emis cu 50% mai puține autorizații de construcție și ca cele care trec și sunt aprobate trebuie sa respecte regulile noi. ”S-au eliberat multe autorizații și in ultima luna, dupa alegeri, cand inca nu am fost investit in funcție.Sa ne…

- Prefectura Cluj a prezentat o lista a farmaciilor din Cluj, unde pot fi facute teste antigen pentru depistarea COVID-19.1. Top Green Pharma, loc. (com.) Florești, strada Avram Ianuc, nr. 2782. Farmacia Panaceea, mun. Cluj-Napoca, strada Dontah, nr.153. Farmacia Bebe Farm, loc. (com.) Florești, strada…

- Un tanar de 34 de ani, din comuna Florești a fost prins drogat și fara permis la volan, in timp ce se plimba pe strada Dorobanților. Potrivit polițiștilor acesta era deținatorul unui permis de conducere provizoriu eliberat de autoritați straine, neavand insa drept de a conduce pe teritoriul Romaniei.„La…

- Urmare a unei sesizari transmisa Instituției Prefectului de un grup de cetațeni de pe strada Dorobanților din municipiul Satu Mare (zona Balta Blonda), prefectul Radu Roca a decis ca este necesara o verificare la fața locului a situației expuse. Cetațenii reclama faptul ca in urma lucrarilor la Varianta…

- Un accident rutier a avut loc duminica, 5 iunie, pe strada Garbaului din localitatea Florești. Mașina in care se aflau mai mulți tineri a ieșit de pe carosabil și a ramas blocata intr-un șant. O tanara a ramas incarcerata in autoturismul avariat in timp ce un alt tanar se afla intins pe carosabil in…

- Primarul comunei Florești, Bogdan Pivariu, anunța ca s-a terminat licitația pentru strada Eroilor și ca se va lucra, incepand de saptamana viitoare. ”Am reușit sa semnam contractul pentru demararea lucrarilor pe strada Eroilor. Va fi prima strada smart din Florești. Joi, 26 mai, vom preda amplasamentul…