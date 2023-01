Comisarii de la Protectia Consumatorului Constanta au fost la cunoscuta terasa La Snitzel la gara, unde au gasit dezastru. Localul este prezent inchis de catre organul de control.In baza unei sesizari facute in mediul on line s a dispus efectuarea unui control la SC FAST FOOD GARA SRL ndash; FAST FOOD ,, LA SNITZEL" in urma caruia s au constatat urmatoarele neconformitati : Prezenta insectelor vii si moarte gandaci si muste Cosuri de colectare a deseurilor menajere fara capac si pedala Reut ...