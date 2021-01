Peste 180.000 de doze de vaccin anti-Covid – 19 produs de Pfizer BioNTech au ajuns, luni și marți, in Romania, cu mai multe transporturi aeriene, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj – Napoca și Timișoara. Potrivit Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19, doar marți au ajuns in Romania 95.940 doze de vaccin de […] The post GALERIE FOTO. Zeci de mii de doze de vaccin anti-Covid au ajuns și azi in Romania. Cum vor fi distribuite centrelor de vaccinare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .