Divizia A2: CSM Focșani 2007 – CTF Mihai I București 3-0 (25-16, 25-22, 25-18) Campionatul Junioarelor, CSS Focșani – CSS Bacau 3-1 (20-25, 25-16, 25-22, 25-14) Voleibalistele Focșaniului au avut, sambata, 12 februarie și duminica, 13 februarie, doua meciuri in Sala Liceului cu Program Sportiv Focșani. Sambata, in competiția Campionatul Diviziei A2, in formula CSM […] Articolul GALERIE FOTO: Volei – Fetele Focșaniului, victorii in Divizia A2 și in Campionatul Junioarelor! apare prima data in Monitorul de Vrancea .