Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Mai multe sute de oameni protesteaza, sambata, in Piata Universitatii si Piata Victoriei din Bucuresti, impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei de COVID 19.O parte dintre manifestanti sunt din Constanta.Acestia au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii, unde se desfasoara…

- Mai multe mii de protestatari impotriva restrictiilor instituite in contextul pandemiei au pornit in mars, sambata, de la Piata Universitatii catre Piata Victoriei, potrivit Agerpres. Ei au strigat printre altele: "Jos Guvernul!", "Nu cedam!", "Unitate!" si au pancarte cu diferite mesaje, printre…

- Sute de persoane protesteaza in București, in Piața Victoriei și la Unversitate, fața de restricțiile impuse de autoritați pentru limitarea Covid-19. O parte dintre manifestanti au blocat circulatia rutiera in zona Piata Universitatii. Protestul din Piața Universitații este organziat de AUR. Manifestanții…

- Noi proteste in București! Manifestațiile și-au facut apariția din nou in Capitala dupa introducerea certificatului verde. Cați oameni vor participa? George Simion a facut publica cifra romanilor care sunt nemulțumiți de ultimele vești din contextul actual. Proteste in București fața de introducerea…

- In jur de 400 de persoane participa, sambata, la protestul care are loc in Piața Universitații din București, anunța Digi24. Evenimentul este organizat de partidul AUR impotriva restricțiilor impuse de autoritați in contextul pandemiei. Protestul a fost anunțat de George Simion, copreședintele AUR,…

- In București, in cele mai aglomerate zone, precum Piața Victoriei, Piața Romana și Piața Universitații, exista și cele mai mari populații de porumbei. „Hranirea porumbeilor le stimuleaza inmulțirea” spun specialiștii, potrivit g4media.ro . Deși ornitologii nu estimeaza oficial de cate ori a crescut…

- In ziua de 14 august a.c., intre orele 17.00 – 20.30, se va desfasura adunarea publica „Marșul Bucharest Pride”. Programul Bucharest Pride -intre orele 17.00-18.00, adunarea participanților se va face individual pe trotuarele adiacente de pe Calea Victoriei (stanga și dreapta) catre segmentul cuprins…