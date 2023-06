Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va desfașura arme nucleare in Belarus imediat ce pregatirea depozitelor va fi gata, pe 7-8 iulie, a declarat președintele rus Vladimir Putin vineri, la o intalnire cu omologul sau bielorus, Alexandr Lukașenko.

- Potrivit președintelui rus, aceasta decizie este motivata de intenția Regatului Unit de a trimite muniții cu uraniu imbunatațit in Ucraina. Pentru experți in dosarul ucrainean, anunțul de mai sus al lui Putin reprezinta o etapa in plus in extinderea amenințarii nucleare, evocata tot mai insistent in…

