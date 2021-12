Stiri pe aceeasi tema

- In luna noiembrie a acestui an, o familie cu trei copii din Dumitrești a ramas fara agoniseala de-o viața, dupa ce casa in care locuiau a fost mistuita de flacari. Ajunși imediat la fața locului, pompierii din cadrul SVSU Dumitrești au constatat ca locuința ardea generalizat, iar in urma lichidarii…

- Compania vranceana Menarom deschide, maine, 1 Decembrie, primul magazin de mobila din Complexul Onasis. Magazinul are o suprafața generoasa de 300 metri patrați, unde sunt expuse zeci de piese de mobilier de la producatori recunoscuți pentru calitate in industria mobilei. Clienții care vor trece pragul…

- Obișnuit inca de la o varsta frageda sa creasca fara mangaierea duioasa a mamei, dar și fara sfaturile ințelepte ale tatalui, Sofronel Costel Docan, originar din Marașești, este exemplul viu al faptului ca ambiția, perseverența și curajul sunt „ingredientele‟ reușitei profesionale. Dupa ce a absolvit…

- Dupa ce a trecut printr-un amplu proces de consolidare și restaurare, Muzeul Bisericesc Eparhial al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei a fost sfințit și inaugurat luni, 1 noiembrie 2021, de Ierarhul locului, Inaltpreasfințitul Parinte Arhiepiscop Ciprian. Lucrarile de innoire și infrumusețare a ctitoriei…

- In luna februarie a acestui an, vranceanca Alina Sorica, profesor de limba germana, a decis ca este momentul sa faca o schimbare in viața ei. Așa se face ca tanara a pus bazele Die Wunderkinder – before&after school Focșani, un proiect prin care-și propune sa vina atat in sprijinul copiilor, cat și…

- Arderile necontrolate pot provoca adevarate dezastre. Nerespectarea masurilor specifice la efectuarea arderilor de vegetație uscata, miriști și deșeuri menajere poate avea consecințe grave asupra comunitații prin pierderi de vieți omenești, importante pagube materiale și afectarea mediului inconjurator.…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma , impreuna cu vicepreședintele Ionel Cel-Mare au vizitat ieri Muzeul Satului Vrancean, care a prins viața datorita ansamblurilor folclorice și creatorilor populari care au animat atmosfera in cadrul evenimentului „Elogiul Satului Vrancean”. „Ma…