Stiri pe aceeasi tema

- O drona a lovit, vineri, o cladire rezidențiala din orașul Voronej, in sudul Rusiei. In urma impactului, trei persoane au fost ranite, potrivit declarațiilor facute de guvernatorul regional, Alexander Gusev, transmite Reuters.

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…

- Transferul avioanelor de lupta F-16 in Ucraina ar ridica intrebari cu privire la implicarea NATO in conflict, a transmis ambasadorul Rusiei in Statele Unite, Anatoli Antonov, intr-un mesaj publicat luni dimineata, potrivit Reuters. “Nu exista nicio infrastructura pentru operarea de F-16 in Ucraina si…

- Rușii au lansat un atac masiv cu fosfor și muniție incendiara in orașul Bahmut din regiunea Donețk, aflat in epicentrul luptelor din Rusia și Ucraina de mai multe luni de zile, potrivit publicației ucrainene Pravda. Ucraina afirma ca rușii incearca sa cucereasca cu orice preț orașul Bahmut pana la 9…

- Cheltuielile militare la nivel mondial au crescut anul trecut la un nivel record, in conditiile in care razboiul Rusiei din Ucraina a determinat in Europa cea mai mare crestere anuala a cheltuielilor de la sfarsitulRazboiului Rece, in urma cu trei decenii, a transmis luni SIPRI, un important grup de…

- Unul dintre obiectivele cheie ale Rusiei este de a impiedica aderarea Ucrainei la NATO, spune Kremlinul, comentand astfel vizita pe care secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, o face joi la Kiev, conform CNN. Aderarea Ucrainei la NATO „ar reprezenta un pericol grav și semnificativ…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a acuzat luni Statele Unite si Uniunea Europeana ca doresc „despartirea” Rusiei de sudul Caucazului, incercand sa se implice in negocierile de pace dintre Armenia si Azerbaidjan, transmite AFP, citata de Agerpres. In timp ce ofensiva rusa din Ucraina s-a impotmolit,…

- Comitetul de Investigatii al Rusiei a anuntat, luni, ca a deschis un dosar penal impotriva procurorului Curtii Penale Internationale si a judecatorilor care au emis vineri un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin pentru acuzatii de crime de razboi, informeaza Reuters. Comitetul,…