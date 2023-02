O captura record de cocaina a fost facuta in Noua Zeelanda. Autoritațile din aceasta țara spun ca drogurile capturate pe mare ar fi fost suficiente pentru aprovizionarea pieței de profil pentru 30 de ani. Este vorba despre 3,5 tone de cocaina. Drogurile au fost colectate din Oceanul Pacific. Pana in prezent nu s-au facut arestari […] The post Galerie foto și video. Captura record de cocaina, in valoare de 300 de milioane de dolari, gasita plutind in ocean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .