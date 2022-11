Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul „Fii avocat in școala ta” (FAST), care se adreseaza elevilor din intreaga țara, continua cu o a doua ediție. Gandit de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, in colaborare cu barourile din fiecare județ și cu sprijinul inspectoratelor școlare, in prima parte, proiectul a fost implementat…

- Ultima etapa a Campionatul Național Enduro-Cross 2022 care a avut loc la Zarnești, sambata 29 octombrie, le-a adus sportivilor de la ACS Odobești, Secția Moto, trei locuri pe podiumul de premiere. Onisim Strimbu a terminat pe primul loc la categoria TV-C, Adrian Chiciu a fost al doilea la Quad C, iar…

- Biserica Parohiei vrancene Faraoanele, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, a fost sfințita duminica, 30 octombrie 2022, dupa incheierea lucrarilor de renovare și infrumusețare. Slujba de tarnosire a fost oficiata de Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei. Ierarhul locului…

- Mi-a trimis pe whatsapp informație de top campionul de Brazilian Jiu Jitsu Maricel Ferbinte: ”Ieri (luni, 10 octombrie) am fost la Braila la un seminar susținut de Sergio Vita, centura neagra 5 grade, reprezentantul ICON BJJ. Am fost cu 3 sportivi printre care și domnul doctor Laurențiu Taban care a…

- Peste 130 de cicliști din țara au pedalat, sambata, la cea de-a VIII-a ediție a evenimentului „Mausolee pe bicicleta”, turul ciclist care promoveaza in fiecare an patrimoniul cultural al județului Vrancea. Evenimentul este organizat de Asociația Monumente in Vrancea in cadrul Zilelor Europene ale Patrimoniului,…

- Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzau și-a deschis porțile pentru noul an școlar 2022-2023, printr-un eveniment desfașurat la Catedrala Voievodala „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial. Un sobor de preoți profesori a oficiat o slujba de Te Deum, in…

- Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie Episcopul” din municipiul Buzau și-a deschis porțile pentru noul an școlar 2022-2023. Luni, 5 septembrie 2022, in Catedrala Voievodala „Adormirea Maicii Domnului” din incinta Centrului Eparhial, un sobor de preoți profesori a oficiat o slujba de Te Deum, in prezența…