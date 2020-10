Stiri pe aceeasi tema

- Pentru executarea lucrarilor de branșare a conductelor noi la rețeaua de apa existenta, anunțam intreruperea alimentarii cu apa maine, 24 septembrie, in urmatoarele zone din Focșani: – intre orele 9.00-16.00 str. Prof. Dimitrie Caian bl. 1, 2, 3, 4, 6. str. Garii bl. 5, 7, 9. aleea Crinului bl. 1, 3,…

- Continua lucrarile de reabilitare și modernizare și pe strada Capitan Crețu Florin din cartierul Sud al municipiului Focșani. „Lucrarile fac parte din proiectul “Reabilitare și modernizare str. Revoluției, strada Aleea Sudului, strada Cpt. Cretu Florin și strada Aleea Parc”. Luna trecuta am finalizat…

- Incendiu de padure in comuna Nistorești, punctul Goru Mordanu, sub varful Lacauți. La acest moment intervin echipe de pompieri de la Vidra și Focșani cu un ATV și un UTV. De asemenea, in acțiunea de stingere a incendiului au intervenit și echipele Salvamont. Oamenii din zona ne-au spus ca, din cauza…