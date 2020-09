GALERIE FOTO: Jandarmii vrânceni alături de elevi, în prima zi de școală In acest an școlar, mai mult ca niciodata, colaborarea dintre instituțiile de invațamant preuniversitar și instituțiile competente in asigurarea și menținerea ordinii și siguranței publice, trebuie sa iși faca simțita prezența. Cu acest prilej, ținem sa reamintim preocuparea constanta a Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea de a asigura cu responsabilitate și probitate profesionala, climatul de […] Articolul GALERIE FOTO: Jandarmii vranceni alaturi de elevi, in prima zi de școala apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

