- Academia Rapid a caștigat derby-ul Ligii a 4-a, 3-1 cu CSA Steaua, dupa un meci plin de incidente intre fani. In timpul batailor dintre fanii celor doua echipe, Daniel Niculae a ajutat un copil din galeria celor de la Steaua sa iasa din zona periculoasa. Atacantul de 35 de ani s-a dus in fața fanilor…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta asteapta cu nerabdare meciul de sambata, 14 aprilie, de pe stadionul "Farulldquo;, cu Progresul 1944 Spartac, principala contracandidata la promovarea in Liga a 2 a. Partida incepe la ora 17.00 si conteaza pentru etapa a 20 a a seriei secunde a Ligii a 3 a. Jucatorii…

- Liderul seriei secunde a Ligii a 3 a de fotbal, SSC Farul Constanta, a realizat o victorie clara, astazi, pe teren propriu, in etapa a 17 a, cu ultima clasata, Victoria Traian, care a pierdut toate meciurile pana acum.Scorul a fost 6 0 2 0 , golurile fiind reusite de Tudorica 1 , Calintaru 27 , V. Sicu…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste astazi, meciul de baschet feminin CS Phoenix Constanta ACS KSE Tg. Secuiesc. Partida conteaza pentru turneul semifinal al Ligii 1.In clasament, CS Phoenix ocupa locul secund, cu 18 puncte, in vreme ce echipa din Tg. Secuiesc se afla pe sase, cu 12 puncte.Maine,…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, a efectuat aseara, la Bucuresti, ultimul antrenament inaintea partidei din deplasare cu Astra Giurgiu, din etapa a 3 a din turneul play off al Ligii 1, care se joaca diseara, de la ora 18.00.La inceputul sedintei de pregatire, la marginea terenului au fost prezenti si…

- Noul presedinte executiv al echipei de fotbal SSC Farul Constanta, clasata pe locul doi in seria secunda a Ligii a 3 a, este fostul fotbalist Adrian Pitu 42 de ani , care a jucat printre alte formatii la FC Farul, Steaua, U Craiova, FC National, dar si la echipe din strainatate. O alta noutate in schema…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul, sustine astazi primul meci oficial din 2018, la club dandu se totodata startul unei noi strategii, in care se va pune accent si mai mare pe tineri Aflata pe locul sase in clasament, cu 34 de puncte, echipa constanteana intalneste diseara, in etapa a 23 a a Ligii 1, de…

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi partida din etapa a doua a fazei semifinale a Ligii 1, intalnind in deplasare CSM Sighet. Meciul incepe la ora 12.30.Ajunsi la Sighetu Marmatiei, baschetbalistii au vizitat si muzeul situat in fosta inchisoare politica din oras, care face…