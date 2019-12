Stiri pe aceeasi tema

- Etapa a doua a Cupei Adi Olteanu pentru old boys, care a ocupat Sala Polivalenta cu trei zile inainte de Craciun, a adus in terenul de joc șase echipe care au etalat un fotbal de buna calitate: rapid, peste media meciurilor de veterani, cu multe goluri. Au fost doua jocuri incheiate cu victorii la limita,…

- Acum in prag de sarbatori, membrii Asociației „Fiii Comunei Obilești” au adus prin acțiunile lor un strop de bucurie in inima copiilor și a familiilor nevoiașe din comuna Tataranu organizand mai multe acțiuni specifice acestei perioade. Astfel, la inceput de decembrie, au fost alaturi de Moș Nicolae…

- In perioada octombrie 2019 – ianuarie 2020, la nivel european se desfașoara campania de prevenire a traficului de persoane, intitulata „EȘTI VICTIMA A TRAFICULUI DE PERSOANE? AI DREPTURI!”. Campania este derulata de Rețeaua Europeana de Prevenire a Criminalitații și Statele Membre ale Uniunii Europene.…

- Suporterii steliști vranceni din ”Gruparea Roș-Albastra” și-au asumat datoria de onoare, incarcata cu multa aplecare pentru cei aflați in nevoie. Ca și in alte ocazii, in prag de mari sarbatori creștine, conducatorul gruparii, Vasile Catana și colegii sai de traire roș-albastra se afla in campania umanitara…

- In perioada 16 – 22 noiembrie 2019, mai mulți elevi și profesori de la Colegiul Tehnic ,,Ion Mincu”, coordonați de doamna directoare, prof. Petrea Manuela, au desfașurat diferite activitați profesionale, sub indrumarea unor mentori aleși in funcție de preferințele elevilor. Activitațile s-au desfașurat…

- Pentru prima data, Școala Gimnaziala „Invațator Gheorghe Asanache” din Bordești a participat la acțiunea „Ziua Ștafetei”, o campanie – eveniment inițiata de catre Fundația „Terre des hommes”. Campania este implementata la nivel național, iar in cadrul ei, adulții predau stafeta propriilor meserii unor…

- In viața poți sa faci orice, atat timp cat ești sanatos și ai voința! Astazi descoperim impreuna parcursul Mioarei Robu, de la copilul cu lipsuri materiale, pana la reporterul care se imparte intre știri și… muzica populara. Zilele trecute, Mioara a lansat mai multe videoclipuri pe YouTube și a ținut…

- Naționala Romaniei a avut o susținere cu totul speciala in meciul de mare importanța pentru calificarea la turneul final al Campionatului European jucat marți, 15 octombrie, de la ora 21:45, in compania Norvegiei. Aproape 30 de mii de copii din țara, intre care și peste 700 de focșaneni insoțiți de…