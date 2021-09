Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in urma festivalului Untold, orașul a untoldajuns la o rata de infectare de peste 2 la mie, iar numarul total al infectarilor de la festival vor fi vizibile abia dupa doua saptamani,asta nu i-a i-a impiedicat pe clujeni sa organizeze un nou festival de amploare. Zeci de mii de oameni au petrecut…

- Vulcanul Cumbre Vieja de pe insula spaniola La Palma, aflat sub monitorizare stricta de o saptamana din cauza activitatii seismice intense, a erupt cu violența duminica. Imaginile transmise chiar in momentul erupției sunt spectaculoase. Ultima erupție a vulcanului a avut loc in urma cu 50 de ani. In…

- „Operațiunea Arca” așa a fost denumita misiunea de salvare inițiata de Paul „Pen” Farthing, un fost militar al Marinei Regale, care a amenajat un adapost de animale in Afganistana. El a reușit sa salveze aproximativ 200 de caini și pisici, potrivit The Guardian. Evacuarile cetațenilor straini din Afganistan…

- Furtuna, care s-a abatut in noaptea de sambata spre duminica peste Brașov a facut ravagiii. A plouat fara intrerupere, iar apa a distrus un dig din cartierul Stupini, cel mai grav afectat de fenomenele meteo. Apa depașește pe alocuri un metru, iar zeci de pompieri au fost chemați de acasa. Peste 150…

- Un incendiu de vegetație de proporții a cuprins regiunea Var, din sudul Frantei, unde 5000 de hectare de teren au fost deja arse. Pompierii au facut publice imaginile, marți, in primele ore ale dimineții. Pompierii francezi incearca sa țina sub control incendiul, iar ministrul de Interne, Gerald Darmanin,…

- Vacanța incheiata cum nu se poate mai prost pentru circa 30 de romani. Sambata, autocarul care trebuia sa ii aduca inapoi in Romania s-a defectat iar oamenii au ramas in Vama Kulata unde ar fi trebuit sa fie preluați de un alt autocar. Nu a mai venit, iar oamenii, copii și varstnici, au dormit cum […]…

- Cea mai afectata dintre localitație din județul Alba este Ocoliș unde, la stația meteo, s-au inregistrat precipitații fara precedent, de 250 de litri/mp in mai puțin de 24 de ore. Viitura care a maturat localitatea a facut prapad. Cele mai insemnate pagube materiale au avut loc in urma unei viituri…