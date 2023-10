Galerie foto: Deschiderea anului academic la Universitatea din Craiova Universitatea din Craiova a deschis luni noul an academic printr-o ceremonie organizata in Aula „Mihai I al Romaniei”, in cadrul careia au sustinut discursuri rectorul Cezar Spinu, primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, presedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile, si prefectul judetului, Dan Diaconu. Festivitatea a fost deschisa de catre Corul Facultații de Teologie, cu traditionalul imn studentesc, Gaudeamus Igitur. Inainte de deschiderea oficiala a anului universitar 2023-2024, studenții Facultații de Educație Fizica și Sport si cei de la Departamentul de Arte, specialitatea Actorie au prezentat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

