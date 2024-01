Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat de presa: Joi, 7 decembrie 2023, elevii și profesorii Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focșani au participat la Balul Bobocilor, ediția 2023. Tema acestui an, Calatorind prin Europa cu Asachi, a oferit celor prezenți un bal despre calatorii, despre Europa, prietenie, cunoaștere, istorie,…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea Catalin Toma a vizitat ieri Casa Alaci, obiectiv de patrimoniu care se afla in curs de reabilitare. In acest sens administrația județeana are in derulare proiectul „Consolidare și restaurare Secția de Istorie și Arheologie a Muzeului Vrancei-Casa Alaci“, proiect…

- Bianca Holban a mai caștigat argintul la sol și bronzul la individual compus Ana-Maria Banu a obținut medalia de bronz la sol, junioare II nivel 4 Campionatul Național individual de gimnastica artistica al junioarelor III, II și I care a avut loc la Deva, in zilele de 28 și 29 octombrie, s-a incheiat…

- Frumusețea artei este exprimata prin nenumarate feluri. Teatrul poate fi un mediu unde toata lumea se poate bucura de aceasta, este un moment de conectare in care putem ințelege și aprecia diversitatea și unicitatea fiecarei persoane. Zilele acestea, Centrul Școlar pentru Educație Incluziva (CSEI) „Elena…

- S-a incheiat inca o ediție a Festivalului Viei și Vinului ”Bachus”, care a adunat in Piața Unirii din Focșani mii de vranceni, intre 20-22 octombrie 2023, timp de trei zile frumoase și incarcate cu tradiții din podgoria Vrancei. „Pentru reușita evenimentelor derulate in acest an doresc sa mulțumesc…