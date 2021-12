Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Vrancea a aprobat joi alocarea sumei de 2 milioane de lei (circa 400.000 de euro) pentru finanțarea Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Pantelimon” din Focșani. Proiectul de hotarare a fost inițiat și susținut de președintele Catalin Toma care a aratat necesitatrea susținerii din…

- Saptamȃna aceasta, un echipaj format din sase cadre didactice ale Școlii Gimnaziale „Duiliu Zamfirescu” din Focșani participa la o mobilitate de formare ȋn cadrul proiectului de parteneriat strategic in domeniul educatiei școlare, KA229 “CO Develop E+ Generations” (CODE+). Proiectul se desfașoara pe…

- Echipa „caștigatoare” a lui Ludovic Orban din Vrancea incepe sa descopere „pas cu pas” ca PNL are un premier in funcție, cu atat mai mult cu cat acesta este, pur intamplator, și noul președinte al tuturor liberalilor. Daca pana pe 25 septembrie nici ca a existat un liberal mai perfect in afara de Orban,…

- In perioada Iulie – Septembrie 2021, 12 profesori de la Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Focșani au participat la cursuri de formare in cadrul Proiectului Erasmus+ “ACORD-CREȘTEM IMPREUNA!”/ ”ACCORD–WE GROW TOGETHER!“, 2020-1-RO01-KA101-078593, proiect derulat in intervalul 01.11.2020-30.04.2022. Scopul…