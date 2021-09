GALERIE FOTO: Campionatul Național de șah pe echipe deseniori – Divizia B / Runda 2 Federația Romana de Șah organizeaza Campionatul Național de șah pe echipe de seniori – Divizia B, in perioada 1 iunie – 30 noiembrie 2021. O echipa este formata dintr-un lot 4 jucatori titulari (care concureaza in runda respectiva) din care minim 1 junior sub 20 de ani. Depunerea listei de baza s-a facut avand ca […] Articolul GALERIE FOTO: Campionatul Național de șah pe echipe deseniori – Divizia B / Runda 2 apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

