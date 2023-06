Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Arta din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizeaza, in perioada 15 iunie – 2 iulie 2023, la Palatul Culturii, expoziția de arte vizuale „Colecții și colecționari – Donația prof. univ. dr. Aldea Adrian – Sorin și dr. Aldea Rodica”. Intrata in patrimoniul Muzeului de Arta…

- Vernisajul expozitiei ‘Scrisori catre Epoca de Aur’ va avea loc joi, De Ziua Internationala a Copilului, sub forma unei ore de dirigentie in sala de clasa a Muzeului Copilariei in Comunism la care vor participa elevi ai Liceului Teoretic ‘Miron Costin’ din Iasi, carora scriitorul Un Cristian le va povesti…

- Ploiești, 22 mai 2023 – Pana pe 25 mai, Ploiești Shopping City este gazda primei expoziții interactive din Romania care exploreaza universul minții umane și ilustreaza procesele complexe prin care apar emoțiile, senzațiile și sentimentele umane. Au mai ramas cateva zile in care vizitatorii Ploiești…

- O invitatie catre o noua forma de limbaj prin arta le este adresata iesenilor prin expozitia DIACRONIA de la Romanian Creative Week 2023. Lucrarile a 23 de artisti romani si straini, picturi, instalatii audio-video, design de obiect, grafica 3D si sculptura, au fost reunite in DIACRONIA, care este…

- Tanara artista Otilia Alexandra Iutiș ne propune cea de-a patra expoziție personala de arta plastica, pe care a intitulat-o sugestiv „Caleidoscop pictural”. Lucrarile sale sunt etalate pe simezele Galeriei de Arta „Nicolae Tonitza” de pe strada Lapușneanu din Iași. Autoarea ne-a dezvaluit temele și…

- Sub egida Complexului Muzeal Național Neamț, Muzeul de Arta Piatra-Neamț in parteneriat cu Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universitații Naționale de Arte „George Enescu” din Iași, propune un nou proiect de arta contemporana, care va avea deschiderea, marți, 11 aprilie, ora 17.00.…

- Mai multi ieseni au reclamat astazi ca au auzit un mesaj vocal transmis prin intermediul sistemului de alarmare din municipiu. Mesajul a fost greu inteligibil pentru unele persoane care au semnalat public ca l-au auzit. In schimb, analizand reactiile care pot fi consultate pe retele sociale rezulta…