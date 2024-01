Stiri pe aceeasi tema

- Merișoru de Munte se numara printre cele mai mici sate din Romania. Gospodariile sale sunt inghesuite pe un deal, iar in sat locuiesc permanent cațiva varstnici. Așezarea pitoreasca din Ținutul Padurenilor ii atrage pe turiști.

- Romania a inceput in forta Campionatul Mondial de tenis de masa pentru juniori, care se disputa in aceasta perioada in Slovenia, la Nova Gorica. In concursul feminin Under 19, Constanta are doua reprezentante, Elena Zaharia CSM Constanta si Bianca Mei Rosu dubla legitimata la LPS Nicolae Rotaru si CSM…

- Mulți romani din marile orașe s-au obișnuit deja cu targurile de Craciun, organizate in fiecare an, chiar inainte de venirea sarbatorilor de iarna. Puțini conaționali au auzit despre existența unui astfel de targ intr-o zona de munte din țara noastra. Este singurul care se bucura in mod natural de un…

- Ziua Dobrogei marcheaza aniversarea Unirii Dobrogei cu Romania, eveniment care a avut loc la 14 noiembrie 1878. Aceasta zi simbolizeaza nu doar integrarea teritoriala, ci si diversitatea culturala si istorica a acestei regiuni deosebite. Potrivit reprezentantilor Liceului Teoretic Murfatlar, judetul…

- Majorarea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru festivaluri si produse traditionale pare o sanctiune sau un fel de acciza pentru a restrange consumul de produse de acest gen, sustine avocatul Gheorghe Piperea. „M-as fi asteptat ca legea austeritatii sa introduca masuri pentru sporirea incasarilor din TVA.…

- Miercurea trecuta, am plecat alaturi de alți jurnaliști din presa de tehnologie din Romania și de influencerii din #TeamGalaxy a celor de la Samsung , intr-o deplasare de o zi, la Fundata, in Cheile Gradiștei. Motivul? Participarea la o serie de experiențe menite sa ne creasca adrenalina și sa masuram…

- Pompierii militari din cadrul Detasamentului Valenii de Munte judetul Prahova actioneaza si in aceasta seara pentru localizarea si lichidarea unui alt incendiu de proportii care a cuprins o locuinta din localitatea Cheia.Potrivit ISU Prahova imediat dupa apelul la 112, au fost mobilizate la locul evenimentului…