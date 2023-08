Galeria FCSB-ului, corteo spre arena din Ghencea » Toate detaliile de la reporterii Gazetei

Stiri pe aceeasi tema

- FCSB va stabili un nou record de asistența pe noul Ghencea. Mai sunt doar cateva sute de bilete ramase pentru disputa cu CFR Cluj. FCSB și CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima…

- Tudorel Stoica (68 de ani), fost caștigator al Ligii Campionilor cu Steaua, nu este impresionat ca FCSB va juca cu stadionul plin in Ghencea. FCSB și CFR Cluj se infrunta de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport…

- FCSB și CFR Cluj se infrunta duminica, de la ora 21:30, in runda cu numarul 4 din Superliga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizata pe Orange Sport 1, Digi Sport 1 și Prima Sport 2. Derby-ul FCSB - CFR Cluj se va juca pe arena din Ghencea. Sunt șanse foarte mari ca meciul sa fie sold-out. Peste…

- Alexandru Baluța (29 de ani), mijlocașul ofensiv de la FCSB, nu va juca in derby-ul cu CFR Cluj, disputat duminica, in Ghencea. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi duminica, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1 și Orange Sport 1. …

- Derby-ul dintre FCSB și CFR Cluj, programat duminica, de la 21:30, pe arena din Ghencea, il va avea la centru pe Marcel Birsan (41 de ani). FCSB - CFR Cluj, din runda cu numarul 4 a Superligii, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Orange Sport 1, Prima Sport 1 și Digi Sport 1. Duelul dintre FCSB…

- FCSB anunța ca ultimele bilete pentru derby-ul cu CFR Cluj, programat duminica, de la ora 21:30, pe arena din Ghencea, vor fi disponibile la casele stadionului „Steaua”. FCSB - CFR Cluj, derby-ul rundei cu numarul 4 din Superliga, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 1, Digi Sport 1…

- FCSB și CFR Cluj se vor infrunta duminica (6 august, ora 21:30) in derby-ul etapei a 4-a din Superliga, iar fanii celor doua echipe primesc o veste buna. FCSB - CFR Cluj, duel din etapa #4 a Superligii, se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima…

- FCSB pune astazi, de la 15:00, in vanzare biletele pentru partida cu CFR Cluj. Duelul din etapa #4 a Superligii se joaca in Ghencea, duminica, 6 august, de la 21:30, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe Prima Sport 1, Orange Sport 1 și Digi Sport 1. Prima data, tichetele vor fi puse in vanzare online,…