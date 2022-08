Galați. Strada ce purta numele unui bolșevic care a vrut să bombardeze orașul, a primit numele istoricului Mihalache Brudiu Centrul Galațiului mai pastreaza și in 2022 multe monumente instalate de puterea comunista in anii 50 și care aparent ar evoca inceputurile mișcarii revoluționare a comuniștilor romani, dar in realitate evoca perioada bolșevica 1918-1919, inainte de așa-zisa inființare a PCR din mai 1921, perioada in care, imediat dupa Marea Revoluție din 1917, puterea de la Moscova urmarea sa inființeze o puternica mișcare bolșevica și in zona Galați – Ismail – Odesa. Omul de legatura era doctorul Cristu (Cristian) Racovski, nascut in Bulgaria, un apropiat al lui Trotski care fusese infiltrat in Partidul Social… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres au discutat luni despre securitatea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Moscova si vizata de bombardamente, informeaza AFP. „Serghei Soigu a purtat negocieri telefonice cu secretarul…

- Liderul cecen Ramzan Kadirov a anunțat necesitatea desfașurarii de sisteme de aparare aeriana in munții Ceceniei, sugerand ca acestea sa fie amplasate la o baza militara deja existenta, relateaza TASS. „In condiții moderne, Rusia are nevoie de noi soluții militare strategice. In acest sens, vor trebui…

- Valery Kuzmin susține ca nu Rusia a fost cea din cauza careia a pornit conflictul din Ucraina The post Ambasadorul Rusiei la București: „Informațiile care provin din Ucraina sunt 99% false" appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Ambasadorul Rusiei la București: „Informațiile care…

- Vasile Dincu, ministrul apararii nationale, a declarat marti seara, ca nu exista pericolul ca Romania sa fie atacata si ca "oamenii pot merge linistiti la mare vara aceasta". Declaratiile au fost facute in contextul in care mai multe rachete folosite in razboiul dintre Rusia si Ucraina au aterizat la…

- Vasile Dincu, ministrul Apararii Naționale, a declarat marți seara, in contextul in care mai multe rachete folosite in razboiul dintre Rusia și Ucraina au aterizat la cațiva kilometri departare de malul brațului Chilia, in Marea Neagra, ca nu exista pericolul ca Romania sa fie atacata și ca „oamenii…

- In perioada 10-12 iunie a.c., pe raza județului Satu Mare, respectiv municipiul Carei și localitațile arondate, se va desfașura o etapa a Campionatului Național de Rally Raid 2022, etapa ce va conta și in Campionatul National Maghiar de Rally Raid. In acest context, efectivele de ordine și siguranța…

- Afaceristul Dmitri Kovtun, unul dintre cei doi rusi acuzati de Marea Britanie ca l-au otravit la Londra, in 2006, pe criticul de la Kremlin Alexander Litvinenko, a murit sambata de COVID intr-un spital din Moscova, a anuntat agentia de presa rusa de stat TASS, citata de Reuters . Litvinenko, fost ofiter…

- Severodonețk, oraș strategic din estul Ucrainei și cel mai bombardat din Ucraina dupa Mariupol, este cucerit pas cu pas de trupele ruse. Luptatorii ucraineni pierd tot mai mult teren. Fiecare lupta dusa face din Rusia o invingatoare tot mai certa. Strada dupa strada, zona dupa zona ajung sa fie controlate…