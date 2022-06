Stiri pe aceeasi tema

- Un militar roman a murit vineri, 18 martie, in județul Galați, intr-un exercițiu național de manevrare a tancului. Potrivit MApN, este vorba despre plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați. El a decedat vineri, 18 martie, pe timpul activitaților de instruire in…

- Plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați a decedat vineri, 18 martie, pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, in Poligonul Smardan din județul Galați, a informat MApN. Militarul coordona manevrele…

- Militarul mort vineri la Smardan coordona manevrele pentru inceperea deplasarii unui tanc, moment in care a fost prins intre tancul aflat in mișcare și una dintre laturile amplasamentului in care se gasea mașina de lupta, anunța MApN. El avea 35 ani, era angajat din anul 2008 și era casatorit. Plutonierul…

- Un militar roman a murit vineri, 18 martie, calcat de un tanc in Poligonul Smardan.Plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați a decedat vineri, 18 martie, pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta,…

- O veste trista din Poligonul Smardan din Galați. Plutonierul Sebastian Șerban din Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați a decedat astazi pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, in Poligonul Smardan din județul Galați. Militarul…

- Tragedie intr-un un poligon de antrenamente din Romania. Un militar a DECEDAT dupa ce a fost strivit de un tanc Un militar roman a fost ucis in poligonul de la Smardan, Galati, strivit de tanc. Soldatul, de 36 de ani, participa la un exercitiu de instruire. Militarul facea parte din Batalionul 284 Tancuri…

- Un militar roman a murit intr-un accident, in poligonul Smardan dn județul Galați. Militarul, plutonier in Batalionul 284 Tancuri „Cuza Voda” din Galați, a decedat vineri, pe timpul activitaților de instruire in cadrul unui exercițiu de conducere a tancului, fara trageri de lupta, informeaza Ministerul…

- Aproximativ 900 de militari romani si americani, cu peste 70 de mijloace tehnice, s au instruit in comun, in perioada 2 10 martie, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta al Fortelor Terestre Romane CSIL , din Smardan, judetul Galati, in cadrul exercitiului "Justice Eagle 22.1".Potrivit unei informari…