Galați, orașul parcurilor de aventură. Al 2-lea parc inaugurat în ultimele săptămâni Deși toți cei care viziteaza orașul Galațiul intreaba daca pot face o plimbare cu o nava pe Dunare, Primaria și Consiliul Județean Galați se intrec in atragerea turiștilor cu parcuri de aventura, care pot fi amenajate in orice localitate din țara. La Galați a fost inaugurat noul Parc de Aventura, construit pe locul fostei Uzine de Apa nr 1, dupa ce la inceputul lunii mai a fost inaugurat și Parcul de Aventura din Padurea Garboavele, dezvoltat pe 8,4 ha. Astfel, amatorii de senzații tari din oraș vor avea avea de ales intre a se distra la noul parc de aventura de la fosta Uzina de Apa sau la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa si cea mai mare investitie de infrastructura din ultimii 30 de ani, a fost inaugurat joi, scrie G4Media.ro. Podul trece peste Dunare și leaga rutier județele Braila și Tulcea, iar circulația s-a deschis la ora 13.00. Podul cu o lungime de…

- Podul construit peste Dunare la Braila, al treilea pod suspendat ca dimensiune din Europa, va fi dat in circulatie pe 6 iulie, a anuntat, vineri, Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

- In premiera, Primaria municipiului Chișinau organizeaza evenimentul sportiv de excepție – Festivalul „Chișinaul sportiv 2023”, noteaza Noi.md Evenimentul va avea loc sambata, 17 iunie 2023, in Parcul „La Izvor” și va cuprinde un vast program de activitați sportive, masterclass-uri și programe de divertisment.…

- Joi, 1 iunie, intre orele 10:00 și 13:00, mii de copiii au venit in Parcul de Aventura, din padurea Garboavele, pentru a participa la o petrecere cu dulciuri, muzica, jocuri și multe baloane, organizata de Consiliul Județean Galați. Cei mici s-au jucat și au dansat alaturi de personaje din desene animate…

- In perioada 19-21 mai 2023, vor fi organizate Zilele Piteștiului, ediția 31. Vizitatorii sunt așteptați in Parcul „Lunca Argeșului”. Operatorul regional Publitrans 2000 SA ofera transport gratuit, in toate cele trei zile de sarbatoare a orașului. Citește și: In premiera. Festivalul Național de Șah…

- Senzații tari la Padurea Garboavele, din județul Galați: a fost inaugurat primul parc de aventura din zona. Este vorba de un complex de agrement cu 15 trasee, tiroliene spectaculoase, scari si poduri interconectate intre copaci.

- Primul Parc de Aventura din Galați va fi inaugurat joi, 4 mai, la Padurea Garboavele. Complexul de agrement are peste opt hectare, 15 trasee, tiroliene spectaculoase, scari si poduri interconectate intre copaci

- Primaria comunei Putna a stabilit deja programul celei de-a IV-a ediție a Festivalului Național de Muzica Folk ”Ridica-te Ștefane” care va avea loc in perioada 25-26 august in Parcul de la Chilia lui Daniil Sihastrul. Astfel pe 25 august vor urca pe scena Marius Bațu, Mihai Napu, Radu Pietreanu, Ducu…