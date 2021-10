Galați, orașul celor mai norocoși români. Istoria marilor câștigători la Loto din orașul de pe Dunăre S-ar putea spune ca galațenii sunt printre cei mai norocoși romani, pentru ca din 2001 și pana in prezent au caștigat 12 din „Marile Premii” la tragerile Loto 6 din 49 ale Loteriei. La tragerea de joi, cel de al 12-lea „Mare Premiu” la Loto 6 din 49 , in valoare de 7.646.117 lei, adica 1,55 milioane euro, a fost castigat cu un bilet completat la o agenție loto din centrul Galațiului, de o persoana care a cumparat un bilet cu o singura varianta simpla, in valoare de 5 lei și 50 de bani. Agenția Loto nr 17-012 este cea mai cunoscuta din Galați, fiind un reper in centrul orașului, chiar și stația… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

