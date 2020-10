Stiri pe aceeasi tema

- Timișoara are din aceasta seara un nou primar. Numele acestuia este Dominic Fritz, care a candidat din partea USR-PLUS. Dupa ce primarul in funcție, Nicolae Robu (PNL) și-a recunoscu infrangerea, Fritz și susținatorii acestuia s-au intalnit in piața, pentru a sarbatori. Discursul noului primar: Am caștigat…

- Incidentul a fost urmat de o ancheta la Scoala Gimnaziala „I. G. Duca” din București. Unii copii s-au speriat, iar profesoara a parasit platforma online dupa ce hackerii au deturnat ora de muzica. Conducerea școlii a facut reclamație la Poliție, iar parinții spun ca le e frica sa isi mai lase copiii…

- Mașina in care se aflau cei doi a fost oprita la Podu Iloaiei, in Iași. Barbatul aflat la volan a fost dus la spital pentru stabilirea alcoolemiei, iar apoi polițiștii l-au urcat in mașina Poliției ca sa-l duca acasa. Pe drum, polițiștii au vazut in trafic chiar masina acestuia. La volan se afla prietenul…

- Prapadul a pornit din garajul in care era improvizat un atelier auto și in care se aflau doua mașini care au fost distruse. Oamenii care au ieșit speriați din case spun ca au auzit bubuituri. Citește și: Incendiu puternic la hotelul Triumf din Capitala. Mai multe echipaje de pompieri se lupta…

- Oamenii de stiinta din Statele Unite au constatat ca o reducere de 6 decibeli a volumului mediu al vocii poate avea acelasi efect ca dublarea capacitatii de ventilare intr-un spatiu inchis, relateaza Reuters. ”Rezultatele sugereaza ca autoritatile din domeniul sanatatii publice ar trebui sa ia in considerare…

- Barbatul a explicat ca a fost singura soluție, pentru ca nu a vrut sa intre in contact cu nimeni. „M-am trezit sambata dimineața și am constat ca nu am gust și miros și am anunțat la munca. Sunt asistent medical și mi-au zis sa fac un test de Covid și am decis in drum spre... View Article

- Galatenii vor trebui sa poarte obligatoriu masca de protectie in spatiile deschise! Decizia a fost luata, aseara, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, pentru limitarea transmiterii comunitare a noului coronavirus si intra in vigoare la 1 august. Fiecare primarie din judet va stabili, astazi,…

- Fenomenul zilierilor transportați in dube de marfa ia amploare in Galați. Dupa ce acum 4 zile polițiștii au prins 21 de muncitori inghesuiți intr-o duba de transport marfa, astazi au identificat alte 66 de persoane transportate in aceleași condiții.