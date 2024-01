Stiri pe aceeasi tema

- Teach for Romania anunța finaliștii Galei Profesorul Anului din mediul rural, ediția 2024 Național, 2024 Teach for Romania a incheiat jurizarile pentru a treia ediție a Galei Profesorul Anului din

- Teach for Romania a incheiat jurizarile pentru a treia ediție a Galei Profesorul Anului din mediul rural 2024 și anunța care sunt cei 22 de finaliști la cele sapte categorii de premiere, scrie sursadevest.ro. Printre finaliști, se afla și trei cadre didactice din județul Bacau, nominalizate fiecare…

- Timișoara va fi gazda unui eveniment deosebit, care promoveaza excelența in educație și incurajeaza profesorii care au ales sa predea in școlile din satele și comunele romanești. Doua dascalițe din Timiș sunt pe lista celor nominalizați, la categoria „Dezvoltarea literației”. In total, sunt 22 de profesori…

- Greva in primariile din mediul rural de saptamana viitoare. Care sunt nemulțumirile angajaților? Potrivit unor informatii, saptamana viitoare urmeaza sa fie declansata greva functionarilor din primariile comunelor din Romania, conform unui mesaj intern care circula intre salariații primariilor din comune…

- Eurodeputatul roman Victor Negrescu a cerut susținere din partea Uniunii Europene pentru fermieri:"Fermierii din toata Europa și din țara mea, Romania, au nevoie de sprijinul Uniunii Europene.Am solicitat Comisarului European pentru Agricultura, ca reprezentant al Grupului anti-european conservator,…

- Proiectul GirlPower Network – Rețeaua fetelor puternice din rural se incheie cu succes la finalul acestei saptamani, depașindu-și obiectivul de beneficiare propus. Astfel, peste 580 de fete din mediul rural au beneficiat de educație alternativa in Cluburi de imputernicire din 50 de biblioteci din Romania…

- Ministerul Digitalizarii din Romania pregatește un proiect in valoare de 96 de milioane de euro pentru introducerea și dezvoltarea rețelelor de internet in mediul rural. Acțiunea ar urma sa se desfașoare in prima luna a anului viitor. Afirmația a fost facuta la Iași de Ministrul Digitalizarii, Bogdan…

- Mai este puțin pana cand plațile cash vor fi limitate! Problema este ca in mediul rural cei mai multi oameni nu au carduri carduri bancare. Vorbim despre un procent de peste 40%. Aceasta situație se regaseste si in multe sate din județul Teleorman, acolo unde oamenii nu au folosit niciodata un card…