Gala Premiilor Oscar, în această noapte! Totul despre favoriți Gala Premiilor Oscar, ajunsa la ediția cu numarul 94, are loc in noaptea de duminica spre luni, la Dolby Theatre din Hollywood, Los Angeles. Covorul roșu a fost desfașurat pe Walk of Fame, dupa doi ani de pauza impusa de pandemia de COVID-19. Accesul la Gala se face fara dovada vaccinarii, insa protocolul prevede obligativitatea prezentarii a doua teste PCR negative la coronavirus pentru toti cei prezenți, a relatat agenția EFE. Gazdele spectacolului sunt actritele Regina Hall, Amy Schumer si Wanda Sykes. Nominalizarile pentru cele 23 de categorii au fost anuntate la 8 februarie de actorii Leslie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

